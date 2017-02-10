Менше половини українців хочуть запровадження візового режиму з Росією

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому 47% українців продовжують недолюблювати сусідню державу.

Росіяни стали краще ставитися до українців, українці до росіян - ні

В Україні за останні чотири місяці зменшилася кількість бажаючих введення візового режиму зі закриття кордонів, свідчать дані спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної організації "Левада-Центр".

Так, порівняно з вереснем 2016 року, українців, бажаючих закрити кордон і ввести візовий режим з сусідньою державою, стало менше (показник зменшився з 49% до 45%). При цьому тих, хто бажає дружніх відносин між двома незалежними державами, без віз, кордонів і митниць, стало більше (показник збільшився з 43% до 46%).

У Росії прихильників таких заходів за останні чотири місяці стало більше.

Так, серед росіян збільшилася кількість бажаючих закрити кордон з Україною і ввести візи (показник збільшився з 39% до 49%). А охочих дружити з Україною стало менше (показник знизився з 48% до 43%).

КМИС

При цьому ставлення українців до сусідньої Росії за останні чотири місяці не змінилася, в той час як ставлення росіян до України покращилося.

У вересні 2016 року кількість громадян РФ, позитивно налаштованих по відношенню до Україні, становила 26%, у грудні цей показник збільшився до 34%. При цьому негативно ставляться до України 54% росіян (у вересні – 56%).

Станом на вересень 2016 року кількість громадян України, позитивно налаштованих по відношенню до Російської Федерації, становила 40%, кількість налаштованих негативно – 47%.

Зростання позитивного ставлення до Росії відзначається серед жителів Південного (з 58% до 65%) і Східного (з 47% до 63%) регіонів. Серед жителів Західного і Центрального регіонів цей показник погіршився до 16% та 31% відповідно.

Зниження негативного ставлення до Росії відзначається серед мешканців Східного (з 32% до 17%) і Південного (з 27% до 25%) регіонів. Серед жителів Західного і Центрального регіонів цей показник збільшився до 75% та 53% відповідно.

З 3 по 12 грудня 2016 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. У даному опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтня 2014 року).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

"Левада-центр" проводив опитуванняза репрезентативною вибіркою населення Росії, 1602 людини у віці 18 років і старше, в період 9-12 грудня 2016 року.

За даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року, стрес у зв'язку з військовими діями в зоні АТО відчували 63% українців, через соціально-політичну нестабільнысть в країні - 62% , і ще більше половини громадян (53%) страждали через корупцію та хабарництво в Україні.