Топ Новини
<
>

Медіагрупа "1+1" закриває проект іномовлення Ukraine Today

26 грудня в 20:50

Компанія вважає недоцільним подальшу підтримку проекту.

UA Today
Ukraine Today припиняє мовлення

Медіагрупа "1+1", яка належить олігарху Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року закриває проект іномовлення Ukraine Today, повідомляє прес-служба телеканалу.

У медіагрупі заявили, що зараз функцію іномовлення взяла на себе держава і підтримувати проект далі недоцільно.

"Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава водночас, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для нас неможливо", - прокоментував ситуацію генеральний директор групи Олександр Ткаченко.

За його словами, група виконає всі свої зобов'язання перед співробітниками Ukraine Today в повному обсязі відповідно до норм КЗПП.

Читайте також: Коломойський погодився передати "ПриватБанк" державі – ЗМІ

Ukraine Today почав мовлення на інші країни в середині 2014 року.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги держава характер вода директор мова Ткаченко соціальний економіка Коломойський олігархи телеканал
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Останні новини