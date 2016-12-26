Медіагрупа "1+1" закриває проект іномовлення Ukraine Today

Компанія вважає недоцільним подальшу підтримку проекту.

Ukraine Today припиняє мовлення

Медіагрупа "1+1", яка належить олігарху Ігорю Коломойському, з 1 січня 2017 року закриває проект іномовлення Ukraine Today, повідомляє прес-служба телеканалу.

У медіагрупі заявили, що зараз функцію іномовлення взяла на себе держава і підтримувати проект далі недоцільно.

"Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава водночас, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для нас неможливо", - прокоментував ситуацію генеральний директор групи Олександр Ткаченко.

За його словами, група виконає всі свої зобов'язання перед співробітниками Ukraine Today в повному обсязі відповідно до норм КЗПП.

Ukraine Today почав мовлення на інші країни в середині 2014 року.