Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці

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Тюремна адміністрація цензурує кореспонденцію політв'язня.

У Кольченка спостерігається дефіцит ваги

Мати українця, якого незаконно засудили й утримують на території РФ, відвідала його в російській в'язниці.

Поїздка Лариси Кольченко до Челябінська стала можливою завдяки благодійному проекту за підтримки українського письменника і музиканта Сергія Жадана, повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 5 травня.

За її словами, у Кольченка спостерігається дефіцит ваги.

"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав – це якась додаткова кількість грамів масла і молоко), йому не допомогло – все такий же худий", - уточнила правозахисник.

Тюремна адміністрація піддає жорсткій цензурі листи, які надходять на ім'я Кольченка. Політв'язню доводиться їх "вибивати" в оперативній частині. При цьому цензори нерідко знищують частину тексту.

Український консул досі не може зустрітися з Кольченком.

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександа Кольченко затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс обвинувальний вирок відносно Сенцова. За сукупністю злочинів режисер засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Другий підсудний Олександр Кольченко засуджений до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.