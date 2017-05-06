Топ Новини
<
>

Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці

6 травня в 00:55

Тюремна адміністрація цензурує кореспонденцію політв'язня.

Александр Кольченко
У Кольченка спостерігається дефіцит ваги
Мати українця Олександра Кольченко, якого незаконно засудили й утримують на території РФ, відвідала його в російській в'язниці.

Поїздка Лариси Кольченко до Челябінська стала можливою завдяки благодійному проекту за підтримки українського письменника і музиканта Сергія Жадана, повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 5 травня.

За її словами, у Кольченка спостерігається дефіцит ваги.

"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав – це якась додаткова кількість грамів масла і молоко), йому не допомогло – все такий же худий", - уточнила правозахисник.

Тюремна адміністрація піддає жорсткій цензурі листи, які надходять на ім'я Кольченка. Політв'язню доводиться їх "вибивати" в оперативній частині. При цьому цензори нерідко знищують частину тексту.

Український консул досі не може зустрітися з Кольченком.

Читайте також: Міністр юстиції пообіцяв змусити Кремль визнати українське громадянство Сенцова і Кольченко

Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександа Кольченко затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс обвинувальний вирок відносно Сенцова. За сукупністю злочинів режисер засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Другий підсудний Олександр Кольченко засуджений до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Кольченко в'язниця колонія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...