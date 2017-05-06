Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці

Тюремна адміністрація цензурує кореспонденцію політв'язня.
Поїздка Лариси Кольченко до Челябінська стала можливою завдяки благодійному проекту за підтримки українського письменника і музиканта Сергія Жадана, повідомила координатор проекту "РосУзник" Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 5 травня.
За її словами, у Кольченка спостерігається дефіцит ваги.
"Посилене харчування, на якому він був кілька місяців (як він казав – це якась додаткова кількість грамів масла і молоко), йому не допомогло – все такий же худий", - уточнила правозахисник.
Тюремна адміністрація піддає жорсткій цензурі листи, які надходять на ім'я Кольченка. Політв'язню доводиться їх "вибивати" в оперативній частині. При цьому цензори нерідко знищують частину тексту.
Український консул досі не може зустрітися з Кольченком.
Українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександа Кольченко затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс обвинувальний вирок відносно Сенцова. За сукупністю злочинів режисер засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Другий підсудний Олександр Кольченко засуджений до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.DT.UA