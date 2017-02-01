Матеріали щодо вбивств Щербаня і Гетьмана зникли в окупованому Криму

Зниклі матеріали стосуються розслідування причетності Лазаренка до організації вбивства Щербаня та Гетьмана.
"У лютому 2014 року колишніми працівниками Головного слідчого управління за вказівкою керівництва Генеральної прокуратури України вказані кримінальні провадження у 368 томах вивезені до Головного управління СБ України в Автономній республіці Крим, внаслідок чого в подальшому дані кримінальні провадження втрачені", - йдеться в документі.
Пізніше, за даними ГПУ, частину одного з проваджень вдалося відновити Нацполіції, після чого, 18.10. 2016 р. дані матеріали були витребувані до ГПУ. Також у Генпрокуратурі повідомили про розслідування фактів перевищення повноважень колишніми співробітниками Головного слідчого управління ГПУ, яким зараз займається департамент спецрозслідувань.
Керівник департаменту Сергій Горбатюк у коментарі DT.UA зазначив, що зниклі матеріали стосуються розслідування причетності екс-прем'єра Павла Лазаренка до організації вбивства Щербаня та Гетьмана, яке проводилося в рамках окремого провадження в період з 2012 по 2014 роки. Усі інші матеріали, напрацьовані слідчими за весь період розслідування, "вдалося відновити".
"Після передачі до суду справи по виконавцях убивств Щербаня і Гетьмана, матеріали стосовно Лазаренка були виділені з цієї справи і об'єднані з іншими у "великій справі" Лазаренка, і ці матеріали є. Далі в 2012 році, з "великої справи" Лазаренка виділяють в окреме провадження справу саме за його обвинуваченням в причетності до організації вбивства, і цих матеріалів нема", - сказав Горбатюк.
Як повідомлялося, члена виконкому Ліберальної партії, депутата Верховної Ради Євгена Щербаня було розстріляно 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви. Син Щербаня, депутат Донецької облради Руслан Щербань у квітні 2012 року заявив, що передав Генпрокуратурі документи про можливу причетність екс-прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства його батька.
Вадим Гетьман був головою правління Національного банку України з березня 1992 року. На цій посаді його у січні 1993 року змінив Віктор Ющенко. Вадим Гетьман був застрелений у ліфті свого київського будинку 22 квітня 1998 року.DT.UA