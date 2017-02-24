Масляна 2017: куди сходити з родиною в Києві

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Київ пропонує масу заходів для любителів млинців і веселих розваг.

Традиційним частуванням масляного тижня є млинці patelnya.com.ua

Масляна – древнє слов'янське свято, яке символізує прощання з зимою та зустріч весни. Традиційно, святкування масниці триває тиждень і відрізняється великою кількістю ситної їжі, а головною стравою свята є млинці. Відрізняється святкування масляного тижня і веселими гуляннями, покликаними допомогти людям повною мірою відчути наближення теплого часу року.

Зможуть взяти участь у традиційних для цієї пори народних гуляннях і кияни та гості столиці.

ВДНГ

Відвідувачів свята "Велика Масляна на ВДНГ" чекають пісні, танці і ярмарок. Не обійдеться і без традиційних частувань у вигляді млинців, вареників і всіляких напоїв. Відбудеться також шоу козаків і традиційні козацькі забави. Для дітей організатори підготували майстер-класи.

Коли: 25-16 лютого

Вартість: безкоштовно

Пирогово

У Пирогово відтворять древні обряди, що будуть проводити змагання на колоді, з перетягування каната, стрибки на конях та інші народні забави. Крім того, пройдуть hand-made ярмарок, виступи музичних і танцювальних колективів. Увечері ж відбудеться традиційне спалення Кострубатого діда, щоб злі сили зими пішли швидше.

На гостей чекають також традиційні масляничні частування.

Коли: 26 лютого

О котрій: 13.00

Вартість: 40 гривень

"Парк Київська Русь"

На гостей чекають давні традиції і обряди Масляної, видовищні кінно-трюкові шоу, лицарські бої, урочиста церемонія зустрічі князя, ритуал "Колодій", хороводи, ігри й конкурси, спалювання найбільшого в Україні опудала Зими. Без традиційних млинців, вареників та настоянок також не обійдеться.

Коли: 25-26 лютого

О котрій: з 13.30

Вартість: вхідний квиток - 200 грн, для пенсіонерів -100 грн, для дітей - 50 грн.

"Мамаєва Слобода"

А ось в "Мамаєвій Слободі" впевнені, що Масляна – це російський свято, а в Україні традиційної відзначається Колодій. Тут не буде млинців, але будуть традиційні українські вареники. Крім того, пройде змагання "Українські вареники проти російських млинців".

Коли: 25-26 лютого

О котрій: з 12.00

Вартість: 50 гривень

Парк "Феофанія"

Організатори приготували веселі розваги для дітей і дорослих. У програмі бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони; концерт під відкритим небом; хороводи і танці навколо святкового багаття; майстер-класи з плетіння вінків; конкурс на найкрасивіший вінок чи народний костюм.

Крім традиційних млинців гостей чекають також страви на грилі, картопляні ковбаски і трав'яні чаї.

Коли: 25-26 лютого

О котрій: з 13.00

Вартість: 20 гривень, для школярів і студентів - 7 гривень, для дітей до 7 років та пенсіонерів - безкоштовно.

Парк "Орлятко"

У програмі: зона розваг для дітей (аніматори, майстри аквагриму, солодка вата), конкурси для дітей і дорослих, розіграш призів, спалення опудала. Перекусити після активного проведення часу можна буде млинцями, пиріжками, бутербродами, цукерками, і випити гарячий чай.

Коли: 25 лютого

О котрій: з 12.00 до 16.00

Вартість: безкоштовно

Куренівський парк

У Куренівському парку пройде урочисте прощання з Зимою і зустріч Весни. Крім того, на гостей свята чекають веселі ігри, конкурси, танці, солодкі майстер-класи, різноманітні смаколики, благодійний ярмарок та цікаві призи.

Коли: 25 лютого

Вартість: безкоштовно

Парк імені Шевченка

Святкування у парку імені Шевченка тривають цілих 10 днів. У ці дні гостей чекають море млинців та інших святкових частувань, ярмарки на будь-який смак і колір, виступи музичних і танцювальних колективів.

Коли: 16-26 лютого

Вартість: безкоштовно