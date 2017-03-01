Маріуполь через обстріли може залишитися без водопостачання

Обстріл почалися увечері 28 лютого, під загрозою водопостачання Маріуполя і ще трьох районів Донецької області.
Обстріли зафіксовані в районі насосної станції Південно-Донбаського водогону поблизу села Василівка Донецької області. Якщо обладнання буде пошкоджено, то припиниться водопостачання, повідомили в Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій.
Також повідомляється, що у зв'язку з відсутністю гарантій безпеки з російської сторони поки не було можливості приступити до ремонтних робіт і на Донецькій фільтрувальної станції.
Раніше повідомлялося, що бойовики замінували фільтрувальну станцію.DT.UA