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Маріуполь через обстріли може залишитися без водопостачання

1 березня в 06:37

Обстріл почалися увечері 28 лютого, під загрозою водопостачання Маріуполя і ще трьох районів Донецької області.

Мариуполь
Жителі Маріуполя можуть залишитися без води
0629.com.ua
Через обстріли з боку бойовиків в Донбасі, які почалися увечері у вівторок, 28 лютого, без водопостачання можуть залишитися жителі міста Маріуполя, а також трьох районів Донецької області – Волноваський, Добропільський та Красноармійський.

Обстріли зафіксовані в районі насосної станції Південно-Донбаського водогону поблизу села Василівка Донецької області. Якщо обладнання буде пошкоджено, то припиниться водопостачання, повідомили в Міністерстві у справах тимчасово окупованих територій.

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Також повідомляється, що у зв'язку з відсутністю гарантій безпеки з російської сторони поки не було можливості приступити до ремонтних робіт і на Донецькій фільтрувальної станції.

Раніше повідомлялося, що бойовики замінували фільтрувальну станцію.

За матеріалами: DT.UA
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