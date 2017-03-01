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Лютий у Києві був тепліший за кліматичну норму на 1,4 градуса

1 березня в 12:34

На початку лютого в столиці були сильні морози, але вже в другій половині зима закінчилася.

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Середня температура лютого в Києві склала 2,8° морозу
КМДА
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря лютого в Києві склала -2,8°, що вище кліматичної норми на 1,4°.

Як наголошується в повідомленні, це вже п'ятий лютий поспіль, який виявився теплішим за норму.

У першій декаді місяця температура була нижче кліматичної норми на 3,5°, а вже з 18 лютого в столиці почалася метеорологічна весна, коли середньодобова температура стійко перейшла через 0°

Найхолодніше було 9 лютого, коли мінімальна температура опустилася до 17,9° морозу, а найтепліше 24 лютого, коли максимальна температура піднялася до 11,4° тепла, що за кліматичною нормою відповідає температурі 5 квітня.

Опадів у Києві випало 36 мм, що склало 78% кліматичної норми.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києві склала -4,9°, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

За матеріалами: DT.UA
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Теги клімат норми температура
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