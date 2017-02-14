Люстровано суддю, що керувала Печерським судом під час засудждення Тимошенко

Отрош обіймала посаду члена Вищої ради юстиції в 2010-2014 роках.
Отрош підпадає під люстрацію, так як обіймала посаду члена Вищої ради юстиції в 2010-2014 роках та крім того не з'являлася на робочому місці з 26 лютого 2014 року, передають "Українські Новини".
Отрош була главою Печерського райсуду Києва, коли даний суд засудив колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до 7 років в'язниці. На посаду судді Печерського районного суду призначена у 2004 році. З квітня 2007 року по квітень 2014 року була головою цього суду.Українські новини