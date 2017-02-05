Ляшко звинуватив Парасюка в побитті поліцейського у Бахмуті

Парасюк звинувачення в побитті поліцейського заперечує.

Парасюк назвав заяви Ляшко неправдивими Василь Артюшенко, DT.UA

Глава парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що позафракційний депутат Володимир Парасюк вдарив співробітника поліції у Бахмуті під час блокування залізничного переїзду

"Володимир Парасюк вдарив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса", – написав Ляшко на своїй сторінці у Facebook в неділю ввечері, 5 лютого.

Парасюк, у свою чергу, ці звинувачення заперечує.

"Офіційна заява. Я нікого не бив. У вас погані інформатори", – відповів Ляшку позафракційний депутат.

Раніше прес-служба поліції Донецької області повідомила, що один з народних депутатів, який бере участь у блокування залізничного переїзду в Бахмуті, напав на поліцейського, коли той намагався перевірити його автомобіль.

Народний депутат Володимир Парасюк вже неодноразово був фігурантом скандалів, пов'язаних зі спробами фізичного впливу на своїх опонентів.

У вересні минулого року Парасюк побився з "опоблоківцем" Олександром Вілкулом після ефіру на телеканалі "112. Україна", а також подряпав його автомобіль.

У листопаді 2015 року Парасюк вдарив ногою по голові заступника керівника відділу "К" Служби безпеки України Василя Пісного. Під час засідання антикорупційного комітету Парасюк звинуватив Пісного у "кришуванні" львівської міліції та деяких підприємств. Обстановка загострилася, коли співробітник СБУ заявив, що він для Майдану зробив більше, ніж Парасюк, який, за його словами, просто "махнув рукою".

У червні 2016 року під час засідання Верховної Ради Парасюк побився з "опоблоківцем" Дмитром Колєсніковим після жорсткої критики останнього на адресу мера Львова Андрія Садового.

Олега Ляшка неодноразово били інші народні депутатыт

Так, 14 листопада на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко кілька разів ударив Ляшка по обличчю.

У березні 2015 лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук побилися в залі Ради. 4 березня Мельничуку було заборонено брати участь у п'яти засіданнях парламенту через бійку з лідером "радикалів".

У серпні 2014 Ляшка відправив у нокаут позафракційний депутат, екс-директор гірськолижного курорту "Буковель" Олександр Шевченко.