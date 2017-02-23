Львову виділять нові ділянки для переробки сміття замість забракованої

В будівництві сміттєпереробного заводу може взяти участь французький інвестор.

Львів отримає нову земельну ділянку для переробки сміття

Уряд готовий виділити Львову нову, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами на ПАТ "ФЕД" у Харкові.

Прем'єр-міністр також закликав міську владу Львова якнайшвидше прийняти усі необхідні для цього рішення.

"Я учора ще раз запропонував Андрію Івановичу (меру Львова Андрію Садовому – ред.): там, на конкурсі, було ще дві ділянки, ну заберіть ще дві ділянки. Але врешті-решт просто візьміть і зробіть. Я ж не можу за Львів будувати Львову сміттєпереробний комплекс. Якщо ця ділянка не підходить - вони так вважають - ми надамо іншу, але врешті треба просто це зробити. Я дуже прагну допомогти Андрію Івановичу це зробити. Я завжди готовий до будь-якої допомоги", - підкреслив Володимир Гройсман.

Володмир Гройсман наголосив на тому, що не ставить під сумнів експертну раду, яка визначила непридатність земельної ділянки. Проте закликав все ж почати вирішувати проблему міського сміття.

Прем'єр-міністр припускає, що якщо на обраній ділянці будуть застосовані сучасні технології, проблем зі сміттєпереробкою не буде. Він також розповів про те, що вже розмовляв із французьким інвестором щодо будівництва сміттєпереробного комплексу біля Львова.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року троє рятувальників і один комунальник загинули під завалами великого об'єму сміття під час гасіння пожежі на львівському міському звалищі поблизу села Грибовичі.

Більшегрибовицька сільрада ухвалила рішення про закриття з 1 червня назавжди Грибовицького сміттєзвалища у Львівській області.

Побутові відходи зі Львова для переробки стали приймати різні міста країни. Іноді по дорозі перевізники просто викидали сміття просто на землю біля дороги.

У січні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Олегу Синюткі терміново провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і оперативно знайти рішення щодо забезпечення утилізації сміття.