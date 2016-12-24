Львів очолив світовий список найдешевших місць для новорічних подорожей

Список склала британська туристична компанія.
Українське місто Львів стало найдешевшим туристичним місцем для новорічного туризму за версією британської туристичної компанії Mondono.
Компанія склала список з 12 самих дешевих місць для відвідування під час новорічних свят для туристів з Великобританії і Західної Європи, передає Business Insider.
Укладачі списку звертали увагу на середню вартість основних туристичних витрат - ніч у готельному номері, вечеря на двох, один кілометр їзди на таксі і пінти пива, пляшки вина.
Виведена сума списку визначає середню ціну проживання в місті за добу:
1. Україна, Львів – 31,27 доларів
2. Приштина, Сербія – 64,12 долара
3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів
4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів
5. Каламата, Греція – 79,51 доларів
6. Брага, Португалія – 80,80 доларів
7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів
8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів
9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів
10. Белфаст, Великобританія – 105,97 доларів
11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів
12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів
За даними компанії, вибрати дешеве місце за кордоном для британських туристів стає все складніше через ослаблення курсу британського курсу через Brexit.Business Insider