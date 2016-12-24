Львів очолив світовий список найдешевших місць для новорічних подорожей

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Список склала британська туристична компанія.

Львів - найдешевший місто для новорічного туризму

Українське місто Львів стало найдешевшим туристичним місцем для новорічного туризму за версією британської туристичної компанії Mondono.

Компанія склала список з 12 самих дешевих місць для відвідування під час новорічних свят для туристів з Великобританії і Західної Європи, передає Business Insider.

Укладачі списку звертали увагу на середню вартість основних туристичних витрат - ніч у готельному номері, вечеря на двох, один кілометр їзди на таксі і пінти пива, пляшки вина.

Виведена сума списку визначає середню ціну проживання в місті за добу:

1. Україна, Львів – 31,27 доларів

2. Приштина, Сербія – 64,12 долара

3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів

4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів

5. Каламата, Греція – 79,51 доларів

6. Брага, Португалія – 80,80 доларів

7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів

8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів

9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів

10. Белфаст, Великобританія – 105,97 доларів

11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів

12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів

За даними компанії, вибрати дешеве місце за кордоном для британських туристів стає все складніше через ослаблення курсу британського курсу через Brexit.