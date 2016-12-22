Лукашенко подарував Кучмі плюшевого півня

Чинний президент Білорусі та колишній президент України обмінялися подарунками до Нового року.

Кучма приніс Лукашенку цінну книгу, а у відповідь отримав східний символ наступного року (птах залишився за кадром) Сайт президента Білорусі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко подарував екс-президенту України (1994-2005)на Новий рік плюшевого півня.

"Білоруський лідер вручив другому президентові України символ 2017 року - півня. У свою чергу Леонід Кучма презентував своєму другові збірник праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі", - повідомив телеканал "Білорусь 1".

Раніше прес-служба Лукашенка повідомила про зустріч з Кучмою. "Сторони тепло поспілкувалися та обмінялися подарунками", - говорилося в повідомленні.

Лукашенко відзначив, що радий можливості зустрітися. "Для мене завжди велика честь поспілкуватися. А потім теж, щоб люди знали, що життя продовжується", - сказав Кучма. "Так, і що ми залишилися друзями", - зазначив президент Білорусі.

Лукашенко вперше був обраний президентом Білорусі в 1994 році. У 1996 році за результатами референдуму про поправки до конституції відлік п'ятирічного терміну президентства розпочато заново, а Лукашенко отримав додаткові повноваження. Лукашенко також обирався президентом в 2001 році, 2006 році, в 2010 році і в 2015 році.

Кучма також проводив в Україні референдум (у 2000 році), проте його результати так і не були затверджені Верховною Радою.