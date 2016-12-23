Луценко розповів, чому могли загинути поліцейські в Княжичах

Генпрокурор назвав три причини загибелі правоохоронців.

Стали відомі причини, що спричинили трагедію в Княжичах Антон Геращенко/Facebook

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав причини трагедії в Княжичах Київської області, де загинули п'ятеро поліцейських. Причини могли спрацювати як у сукупності, так і окремо.

За попередніми висновками, першою причиною трагедії могла стати службова недбалість керівників операції по захопленню грабіжників, яку поліцейські проводили у Княжичах, - розповів Луценко, повідомляє "УНІАН".

Друга причина – відсутність проблискових маячків, за якими можна було б розпізнати автомобіль Держслужби охорони. Третя причина – наказ керівництва операцією штурмом звільняти затриманих держохоронцями поліцейських, без попередньої розвідки ситуації.

Раніше Луценко заявив, що начальник ГУ Нацполиции Києва Андрій Крищенко повинен понести адміністративну або дисциплінарну відповідальність за загибель правоохоронців у Княжичах. За його словами, саме Крищенко прийняв остаточне рішення про використання в Княжичах спецназу.

У ніч на 4 грудня під час спецоперації із затримання грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгодженї дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісьмох підозрюваних у організації ОЗГ, під час стеження за якої сталася перестрілка між співробітниками поліції.

Як повідомив т. в. о. Нациполиции Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.