Луценко не став критикувати Авакова за роздачу нагородної зброї цивільним особам

З точки зору генпрокурора, кожен конкретний епізод видачі нагородної зброї МВС повинен оцінюватись громадськістю.

Луценко визнає, що в Авакова є повне право роздавати нагородну зброю Василь Артюшенко, DT.UA

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає правомірною масову роздачу главою МВСнагородної вогнепальної зброї цивільним особам.

"Я не можу критикувати видачу нагородної зброї особам, тому що я сам як міністр нагороджував. Я вважаю це законним правом керівників управлінь, у складі яких є військові підрозділи", - цитують "Українські новини" його заяву на прес-конференції 15 лютого.

Луценко, при цьому заявив, що не згоден з кількістю виданої цивільним особам зброї. З його точки зору, видача зброя може бути виправдана в тому випадку, коли мова йде про бійців добровольчих батальйонів.

Генпрокурор підкреслив, що кожен конкретний випадок видачі зброї повинен оцінюватися громадськістю та вивчатися журналістами.

Раніше журналісти проекту "Наші гроші" повідомляли, що на посаді глави МВС Арсен Аваков, який неодноразово висловлювався категорично проти надання громадянам права на володіння нарізною короткоствольною зброєю, вручив 2200 одиниць нагородної зброї, значну частину якої отримали не співробітники силових відомств, а чиновники, депутати та їх помічники, прокурори, судді та навіть телеведучі. Цивільним особам дарували не тільки стандартні пістолети "Форт", але і штурмові гвинтівки, автомати, і зброю, зроблену під замовлення.

Сам Арсен Аваков в кінці січня повідомив, що в 2014-2016 роках він підписав накази про вручення 1322 одиниць нагородної вогнепальної зброї, 122 одиниці з яких були видані народним депутатам.