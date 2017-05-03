Квітень у Києві був тепліший за кліматичну норму майже на 2°

Початок квітня запам'ятався киянам аномально теплою погодою, однак середина місяця більше нагадувала березень.

Насправді, квітень був не такий вже й холодний DT.UA

За данимив квітні 2017 року середня температура в Києві склала +10,4°, зо на 1,7° більше за кліматичну норму.

Друга декада місяця виявилась на 0,7° холоднішою за кліматичну норму і на 4,5° холоднішою температури першої декади. "Середина місяця більше нагадувала березень, ніж квітень", - зазначили метеорологи.

Найтепліше було 29 квітня, коли максимальна температура досягла 25,8° тепла, а найхолодніше – 21 квітня, коли мінімальна температура опустилась до 0,3° морозу.

Опадів у столиці випало 25 мм, що склало 51% кліматичної норми. Недобір опадів з початку року вже склав 71 мм, при тому що температура повітря з січня по квітень в середньому перевищила кліматичну норму на 2,3°.

Нагадаємо, що на початку квітня в Києві було зафіксовано шість температурних рекордів. Зокрема, 2 квітня, у столиці температура після піднялася до +23,1°, що на 1,1° вище попереднього максимального значення 1990 року. Однак після 12 квітня в Україні різко похолодало, а в південних, центральних і східних областях випав сніг. Тепла погода повернулася лише після 26 квітня.