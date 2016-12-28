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Кримськотатарський канал ATR почав отримувати бюджетне фінансування

28 грудня в 10:25

Отримані кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного каналу обладнання та виплату боргу за супутник.

ATR
Перші бюджетні кошти надійшли на рахунки телеканалу
Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов розповів про переказ коштів з держбюджету України на рахунки телеканалу, повідомляє "Крим.Реалії".

"Ми починаємо отримувати фінансування. До кінця року закупимо відсутнє устаткування для студії і внесемо борг сплати за супутник", – повідомив Іслямов.

Президент України Петро Порошенко підписав закон №5333 "Про внесення змін до бюджетного кодексу України" 2 грудня. Згідно із законом, кримськотатарський канал ATR повинен щорічно отримувати фінансову допомогу з державного бюджету України в розмірі 40 млн гривень.

На початку грудня на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято рішення про виділення коштів телеканалу ATR. З доповіддю виступав Міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Незважаючи на прийняття закону, раніше головний редактор новин телеканалу Осман Пашаєв повідомляв про те, що Мінфін так і не виділив обіцяні кошти. У зв'язку з чим канал збирався переїхати у Литву.

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Телеканал АТR був заснований в 2007 році, він вів мовлення трьома мовами – кримсько-татарською, українською та російською. Після анексії Криму Росією Роскомнагляд кілька разів з надуманих причин відмовив телеканалу у продовженні ліцензії та з 1 квітня АТR був змушений припинити мовлення в Криму. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, переїхавши на материкову Україну, журналісти зберегли архів, зокрема і ту частину матеріалів, які були зібрані з усього СРСР і оновлені на сучасних носіях. На початку травня телеканал ATR відновив мовлення в інтернеті. З часом зміг віщати з Києва.

За матеріалами: Крим.Реалії
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Теги Крим Україна телеканал бюджет закон
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