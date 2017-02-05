Кремлю не вистачає мотивованих солдатів для війни в Донбасі – Бутусов

На даний момент українські війська надійно утримують Авдіївку та усю її лінію оборони.
За його словами, Росія змушена вести в Україні війну обмеженими силами.
"А це означає, що війна триватиме. Росія в Україні воює обмеженими силами. Попри демонстративний мілітаризм, у Путіна гостра нестача людських ресурсів, у РФ бракує мотивованих солдатів, готових безіменно помирати за імперію десь за кордоном. А ось зброї в РФ — надлишок", - підкреслює автор.
За словами Бутусова, дана обставина змушує російське командування займатися "артилерійським тероризмом".
"Не маючи вдосталь добре підготовлених піхотних підрозділів для контратак і надійного утримання ключових вузлів оборони, російське командування веде масовані обстріли. Такий артилерійський тероризм аналогічний діям Сирії та Єгипту під час знаменитих воєн на виснаження з Ізраїлем, що тривали десятки років у 1940—1980-х", - йдеться в статті.
Експерт зазначає, що зараз Авдіївка та уся лінія оборони, а також відбиті у бойовиків опорні пункти надійно утримуються підрозділами ЗСУ. До міста також перекинуті резерви ЗСУ та НГУ. У свою чергу, противник виснажений, і нездатний вести в даному районі наступальні дії.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA