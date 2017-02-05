Кремлю не вистачає мотивованих солдатів для війни в Донбасі – Бутусов

На даний момент українські війська надійно утримують Авдіївку та усю її лінію оборони.

Бойовики не можуть вибити ЗСУ з позицій під Авдіївкою facebook / Прес-центр штабу АТО

Російсько-терористичні війська ввдаються до масованих обстрілів, тому що не мають достатньої кількості добре підготовленої піхоти для здійснення контратак, пише в своїй статті для dt.ua журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

За його словами, Росія змушена вести в Україні війну обмеженими силами.

"А це означає, що війна триватиме. Росія в Україні воює обмеженими силами. Попри демонстративний мілітаризм, у Путіна гостра нестача людських ресурсів, у РФ бракує мотивованих солдатів, готових безіменно помирати за імперію десь за кордоном. А ось зброї в РФ — надлишок", - підкреслює автор.

За словами Бутусова, дана обставина змушує російське командування займатися "артилерійським тероризмом".

"Не маючи вдосталь добре підготовлених піхотних підрозділів для контратак і надійного утримання ключових вузлів оборони, російське командування веде масовані обстріли. Такий артилерійський тероризм аналогічний діям Сирії та Єгипту під час знаменитих воєн на виснаження з Ізраїлем, що тривали десятки років у 1940—1980-х", - йдеться в статті.

Експерт зазначає, що зараз Авдіївка та уся лінія оборони, а також відбиті у бойовиків опорні пункти надійно утримуються підрозділами ЗСУ. До міста також перекинуті резерви ЗСУ та НГУ. У свою чергу, противник виснажений, і нездатний вести в даному районі наступальні дії.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".