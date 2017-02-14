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Кожен третій українець задоволений своїм життям

14 лютого в 12:47

За останні п'ять років індекс задоволеності українців життям ніколи не піднімався вище нуля.

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Більшість українців незадоволені життям і сьогодні, і вчора
Research & Branding Group
У лютому 2017 року дві третини українців (66%) в цілому були не задоволені своїм життям, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

За даними опитування, в цілому задоволені життям 29% респондентів, вагаються з відповіддю – 5%.

Таким чином, індекс задоволеності життям (різниця позитивних і негативних настроїв) в лютому склав -32.

За даними опитувань Research & Branding Group, з лютого 2012 року індекс задоволеності життям ніколи не перебував вище нуля.

Емпіричною базою для розрахунку індексу є дані щомісячних омнібусних опитування Research & Branding Group за репрезентативною загальнонаціональною вибіркою.

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За даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року, щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими.

За матеріалами: DT.UA
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