Кожен третій українець задоволений своїм життям

За останні п'ять років індекс задоволеності українців життям ніколи не піднімався вище нуля.

Більшість українців незадоволені життям і сьогодні, і вчора Research & Branding Group

У лютому 2017 року дві третини(66%) в цілому були не задоволені своїм життям, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

За даними опитування, в цілому задоволені життям 29% респондентів, вагаються з відповіддю – 5%.

Таким чином, індекс задоволеності життям (різниця позитивних і негативних настроїв) в лютому склав -32.

За даними опитувань Research & Branding Group, з лютого 2012 року індекс задоволеності життям ніколи не перебував вище нуля.

Емпіричною базою для розрахунку індексу є дані щомісячних омнібусних опитування Research & Branding Group за репрезентативною загальнонаціональною вибіркою.

За даними опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року, щасливими або скоріше щасливими почувалися 54% жителів України, 25% відчували себе частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасливими або швидше нещасливими.