Кожен третій українець дає гроші на благодійні цілі

Зазвичай громадяни час від часу кидають до благодійних скриньок невеликі суми до 50 грн.

Українці зазвичай надають на благодійні цілі не більше 300 грн на рік ZN.UA

Протягом 2016 року 37% українців надавали матеріальну допомогу для здійсненнята підтримки благодійних організацій, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, це дещо менше, ніж у 2015 році (41%), але все одно істотно більше, ніж у 2012 році (21%). Найвищим у 2016 році цей показник був серед жителів Західного (46%) та Центрального (46%) регіонів і менший на Півдні (22%), Сході (25%) та Донбасі (29%).

Основною формою участі у благодійництві стабільно є пожертви до благодійних скриньок (цей варіант зазначили 43% із тих, хто надавав кошти на благодійництво у 2012 році, 63% – у 2015 році і 51% – 2016 році). Третина благодійників (33% у 2012 році, 30% у 2015 році і 28% у 2016 році) просто давали гроші людям, які цього потребують. Ще значна частина людей зробила благодійну пожертву в церкві (19% у 2015 році і 22% у 2016 році). Порівняно з 2012 роком істотно зросла кількість тих, хто відраховував певний відсоток із своєї зарплатні (12% у 2012 році, 26% – 2015 році і 20% – 2016 році).

Суми наданих річних благодійних пожертв здебільшого невеликі: близько 22% благодійників і у 2015, і у 2016 роках жертвували суму до 50 грн, ще близько чверті – 16% – від 50 до 100 грн, і ще кожен п'ятий від 100 до 300 грн. Загалом протягом року суми до 300 грн пожертвували 70% із тих, хто брав участь у благодійній діяльності 2015–2016 роках.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, протягом 2016 року волонтерською діяльністю займалися 14% українців.