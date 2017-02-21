Кожен третій українець дає гроші на благодійні цілі

Зазвичай громадяни час від часу кидають до благодійних скриньок невеликі суми до 50 грн.
Як зазначають соціологи, це дещо менше, ніж у 2015 році (41%), але все одно істотно більше, ніж у 2012 році (21%). Найвищим у 2016 році цей показник був серед жителів Західного (46%) та Центрального (46%) регіонів і менший на Півдні (22%), Сході (25%) та Донбасі (29%).
Основною формою участі у благодійництві стабільно є пожертви до благодійних скриньок (цей варіант зазначили 43% із тих, хто надавав кошти на благодійництво у 2012 році, 63% – у 2015 році і 51% – 2016 році). Третина благодійників (33% у 2012 році, 30% у 2015 році і 28% у 2016 році) просто давали гроші людям, які цього потребують. Ще значна частина людей зробила благодійну пожертву в церкві (19% у 2015 році і 22% у 2016 році). Порівняно з 2012 роком істотно зросла кількість тих, хто відраховував певний відсоток із своєї зарплатні (12% у 2012 році, 26% – 2015 році і 20% – 2016 році).
Суми наданих річних благодійних пожертв здебільшого невеликі: близько 22% благодійників і у 2015, і у 2016 роках жертвували суму до 50 грн, ще близько чверті – 16% – від 50 до 100 грн, і ще кожен п'ятий від 100 до 300 грн. Загалом протягом року суми до 300 грн пожертвували 70% із тих, хто брав участь у благодійній діяльності 2015–2016 роках.
Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, протягом 2016 року волонтерською діяльністю займалися 14% українців.DT.UA