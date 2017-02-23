"Козаки" масово дезертирують зі зброєю з Донбасу до Росії — розвідка

Бойовики шукають дві групи "козаків", які самовільно залишили місця розташування підрозділів.

Бойовики ОРДЛО дезертирують зі зброєю до Росії

Серед представників "козачих формувань" в складі бойовиків ОРДЛО продовжують фіксувати збільшення кількості випадків дезертирства зі зброєю з окупованої території Донецької та Луганської областей до РФ, повідомили вМіноборони України.

"Відмічається збільшення кількості випадків дезертирства та повернення зі зброєю з окупованої території Донбасу до РФ представників т.зв. козачих формувань. З 20 лютого ц.р. продовжується пошук двох груп козаків, які зі штатною зброєю самовільно залишили місця розташування підрозділів", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".