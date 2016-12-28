Громадяни України можуть перебувати в країні без візи протягом 90 днів.

Коста-Ріка скасувала візи для України

Коста-Ріка з грудня скасувала короткострокові візи для українців терміном до 90 днів, повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на сторінці в Facebook.

"Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред'явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів. Необхідною вимогою в'їзду в країну є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше 90 днів на момент виїзду з Коста-Ріки", - йдеться в повідомленні.

При виїзді з території держави повинен бути сплачений збір у розмірі 29 дол. незалежно від типу паспортного документа мандрівника.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 14 грудня затвердив міжурядову угоду України з Сент-Кітс і Невіс про взаємне скасування візових вимог.