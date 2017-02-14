Корчак вважає створення НАЗК в його нинішньому форматі не зовсім виправданим

Голова агентства заявила, що система е-декларування працює, однак повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій обмежені.

Глава НАЗК незадоволена форматом роботи агентства Наталія Корчак / Facebook

Створення Національного агентства з питань запобігання корупції () в його нинішньому, колегіальному форматі, не зовсім виправдане, вважає глава агентства Наталія Корчак.

"Створення нацагентства в тому форматі, який ми сьогодні маємо, не зовсім виправдано. Наприклад, колегіальність прийняття рішень, колегіальна форма організації праці, коли всі до мене звертаються і кажуть, що я керівник органу і несу відповідальність за всіх, але при цьому я не можу пояснити, що ми всі рівноправні, а на мені лежить лише додаткова організаційна функція та координація їх діяльності", - заявила вона в ефірі каналу "112 Україна".

Вона також запевнила, що система е-декларування в Україні працює, однак НАЗК не наділений функціями правоохоронного органу, і не може вести оперативно-розшукові дії.

"Проблема в тому, що ми превентивний орган, ми не наділені функціями правоохоронного органу. Проводити оперативно-розшукові дії ми не можемо. Виконувати свої функції і перевірку декларацій, моніторинг декларацій, ми повинні здійснювати без втручання в особисте життя. Що це таке - ніхто не знає", – підкреслила вона.

Нагадаємо, 10 лютого в НАЗК затвердили порядок перевірки електронних декларацій посадовців, розроблений Міністерством юстиції.

25 січня Кабінет міністрів України створив робочу групу для розробки порядку перевірки електронних декларацій.

Тоді міністр юстиції Павло Петренко нагадав, що НАЗК вже кілька місяців не може розробити порядок перевірки е-декларацій, який би не суперечив Конституції і законам, і вже тричі Мін'юст відмовив у реєстрації порядків.