Конституційний суд скасував обмеження максимальної пенсії військових

Військові пенсіонери зможуть отримувати пенсії понад 10,74 тис. грн, а також зарплату, якщо вони продовжують працювати.
Крім того, КСУ визнав неконституційним положення закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", відповідно до якої у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року особам, які працюють на посадах, передбачених законами україни "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначена пенсія або щомісячне довічне грошове забезпечення не виплачується.
КСУ вказав, що оспорювані положення закону визнані неконституційними і втрачають чинність з моменту прийняття Судом цього рішення.
Рішення КСУ є обов'язковим до виконання на території України і не може бути оскаржене.
У червні 2016 року Конституційний суд України визнав неконституційним обмеження максимального розміру довічного грошового утримання суддів у відставці сумою 10 740 грн.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,