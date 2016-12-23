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Конституційний суд скасував обмеження максимальної пенсії військових

23 грудня в 12:03

Військові пенсіонери зможуть отримувати пенсії понад 10,74 тис. грн, а також зарплату, якщо вони продовжують працювати.

КСУ
Військові відбили свої пенсії в Конституційному суді
Андрій Товстиженко, DT.UA
Конституційний суд України визнав неконституційними обмеження в 2016 році розміру максимальної пенсії військовослужбовцям до 10,74 тис. грн.

Крім того, КСУ визнав неконституційним положення закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", відповідно до якої у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року особам, які працюють на посадах, передбачених законами україни "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначена пенсія або щомісячне довічне грошове забезпечення не виплачується.

КСУ вказав, що оспорювані положення закону визнані неконституційними і втрачають чинність з моменту прийняття Судом цього рішення.

Рішення КСУ є обов'язковим до виконання на території України і не може бути оскаржене.

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У червні 2016 року Конституційний суд України визнав неконституційним обмеження максимального розміру довічного грошового утримання суддів у відставці сумою 10 740 грн.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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