Компанія Порошенка та його партнерів не повернула банку "Київська Русь" кредит у 6 млн доларів - ЗМІ

В самому банку, що знаходиться в стадії ліквідації, не розраховують, що можуть відсудити у людей з оточення президента хоча б заставне майно.

Порошенко та його партнери залишили банк "Київська Русь" без 6 млн доларів

Автотранспортне підприємство, бенефіціарами якої є український президент Петро Порошенко та його давні бізнес-партнери – народний депутат Ігор Кононенко та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, не повернуло збанкрутілому банку "" кредит в 6 млн доларів.

Про це повідомляється в матеріалі проекту "Слідство.Інфо". Відзначається, що фірма людей з оточення Порошенка оголосила банкрутство і продала своє майно іншій фірмі, залишивши банк як без грошей, так і без заставного майна.

Так, в 2007 році "Автотранспортне підприємство-2240" взяло у "Київської Русі" кредит в 6 млн доларів. Заставою стала будівля на вулиці Павла Усенка в районі Дарницької площі в Києві. За інформацією журналіста "Радіо Свобода" Анастасії Іванцової, замість того, щоб повертати кредит, фірма оголосила банкрутство, а вся нерухомість перед ліквідацією була передана компанії "Про Девелопмент Тім".

Зазначається, що продаж мав ознаки фіктивності. Засновником "Про Девелопмент Тім" виявилася віргінська компанія "Інтрако Менеджмент Лімітед", власником якої, за інформацією журналістів, виявилась ще одна людина з оточення Порошенко – заступник гендиректора корпорації "Рошен" Сергій Зайцев.

У теж час, восени 2015 року Київрада передала 11 гектарів землі під АТП в оренду на 25 років ще одній фірмі людей Порошенка – ТОВ "Автоекспо". Дане рішення не викликало в Київраді особливих дискусій, оскільки у президента там є лояльна депутатська більшість.

Журналістам вдалося поговорити з головою департаменту безпеки і захисту інтересів банку "Київська Русь" Михайлом Шабасом. На його думку, у банку немає жодних шансів відсудити хоча б повернення заставного майна.

У серпні минулого року співробітники Служби безпеки України викрили колишнього топ-менеджера банку "Київська Русь" на розкраданні 44 млн доларів США. Підозрюваного оголосили в міжнародний розшук.