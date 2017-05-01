Командири ЗСУ прийняли рішення відповісти на обстріли терористів ОРДЛО

Бойовики стріляли по позиціях сил АТО поблизу Повлополя зі 120-міліметрових мінометів.

Дев'ять бійців ЗСУ отримали поранення в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

З початку доби, 1 травня, бойовики терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" 25 разів відкривали вогонь по позиціях, в результаті чого дев'ять українських військових отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні Штабу в Facebook.

Зазначається, що на приморському напрямку, по позиціях поблизу Повлополя терористи стріляли зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм противник бив по опорних пунктах поруч Мар'їнки. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по оборонцях Красногорівки, а гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети – по захисниках населених пунктів Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку, вогнем з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Луганського. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – по оборонцях Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти "Бутівка".

На луганському напрямку, з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях біля Новозванівки.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.