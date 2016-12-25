Колишнього радника Кернеса, незважаючи на протести, призначили начальником черкаської поліції

Троян представив Лютого особовому складу в суботу.

У листопаді активісти палили в Черкасах шини, але керівництво МВС вирішило не брати це до уваги depo.ua

Т. в. о. голови Нацполіції Вадим Троян представив особовому складу ГУ НПУ в Черкассой області нового начальника управління

Як повідомило місцеве видання "ІнфоМіст", представлення Лютого відбулося у суботу, 24 грудня, без попереднього анонсу.

"Під час заслуховування стану ряду кримінальних проваджень був присутній... Троян, який повідомив особовому складу, що керівництво прийняло рішення про призначення Валерія Лютого. Коли його хотіли призначити в листопаді, виникли питання щодо схвалення кандидатури Лютого громадськістю. Тому наказ про його призначення призупинили. Були проведені консультації, після яких таки прийняли рішення, що Лютий очолюватиме поліцію Черкаської області", – повідомили виданню в прес-службі черкаської поліції.

Представники руху "Автомайдан-Черкаси", які протестували проти призначення Лютого в листопаді, анонсували чергову акцію протесту.

"26 грудня о 8:00 біля будівлі ГУНП в Черкаській області громадськість відкрито "привітає" Лютого з таємним суббоотним поданням. "Йолка" наближається", – сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці руху у Facebook в неділю, 25 грудня.

Нагадаємо, 3 і 4 листопада активісти низки громадських організацій і представники політичних сил протестували проти призначення колишнього начальника харківського ДАІ та екс-радника мера Харкова Геннадія Кернеса Валерія Лютого начальником ГУ НПУ в Черкаській області, а також вимагали проведення прозорого конкурсу на цю посаду.

Рніше активісти вже зверталися до Авакова із проханням призначити начальником поліції області керівника патрульної поліції міста Вадима Лісничука.

У той же час, як повідомили джерела DT.UA в МВС, через позицію Авакова і Трояна начальника ГУ НПУ в Черкаській області не можуть призначити вже протягом декількох місяців. Зокрема, Троян є затятим противником призначення Лісничука на цю посаду.

Валерій Лютий працює в органах внутрішніх справ з 1985 року. У різний час він обіймав посади начальника ДАІ Харкова і Харківської області, заступника начальника ГУ МВС в Харківській області. У 2010 Лютий році пішов з МВС на пенсію, а в 2013 – став радником харківського міського голови Геннадія Кернеса з питань транспорту.

У вересні 2015 року Лютий очолив поліцію Кривого Рогу. Під час виборів мера міста народний депутат Єгор Соболєв заявляв, що начальник поліції Лютий побив його помічника Віталія Чернявського.