Колишній генсек НАТО запропонував надати Україні летальну зброю

Окрім летальної зброї Расмуссен також пропонує надати Україні статус "головного союзника" США поза членами НАТО.

Расмуссен хоче дати Україні те, чого не дав у 2014 році

Екс-прем'єр Данії, генсек НАТО у 2009-2014 рокахпереконаний, що нині настав час для союзників по НАТО, і особливо для США, надати Україні оборонну летальну зброю.

"Це матиме ефект стримування перед збройними силами, які підтримуються Росією", - сказав він в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Він заявив, що відстоює позицію, щоб США надали Україні особливий статус, так званий, "головного союзника" (MNNA) поза членами НАТО. "Це не надасть безпекових гарантій для України, але забезпечить потенційний доступ до деяких видів озброєнь, а також, що найбільш важливо, це стане потужним сигналом Росії про зобов'язання Вашингтону відносно України", - додав Расмуссен.

На його думку, якщо особливий статус головного союзника поза членами НАТО буде наданий, це також означатиме з боку Вашингтону підтримку членства України в НАТО та безальтернативність цієї перспективи.

Раніше міністр оборони Степан Полторак повідомив, що 95% матеріальної допомоги США для Українинадходить до Міноборони. У 2014-2015 роках США вже надали Україні військову допомогу на 260 мільйонів доларів, включаючи постачання наметів, бронежилетів, тепловізорів, транспортних засобів, медичного та інженерного спорядження, портативних радіостанцій, противомінометних радарів і патрульних катерів. У той же час, Сполучені Штати не постачають Україні летального озброєння.