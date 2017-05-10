Колишніх київських чиновників судитимуть за розтрату 870 тисяч, виділених на дітей-сиріт

Суд відбудеться за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах.

У КМДА знайшли двох розтратників kievcity.gov.ua

Обвинувальний акт стосовно колишнього головного бухгалтера департаменту соціальної політики КМДА та колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соціального захисту населення КМДА спрямований у Солом'янський районний суд Києва.

"Встановлено, що, перебуваючи на зазначених посадах, зловмисники, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли в офіційні документи завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. В подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного із столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. грн", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури м. Києва.

Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Київська місцева прокуратура № 9 направила обвинувальний акт у Солом'янський райсуд столиці для розгляду по суті.

У березні Прокуратура міста Києва затримала заступника голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора Андрєєва за привласнення майна територіальної громади на 27 млн грн.

У квітні був затриманий в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Василь Лозовий за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна в особливо великих розмірах (2,6 млн грн).