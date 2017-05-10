Князєв призначив нового в.о. керівника Національної поліції Дніпропетровщини

Вранці міністр внутрішніх справ України звільнив керівний склад поліції міста та області.

Голова Нацполіції України розповів, хто обійматиме посаду керівника поліції Дніпропетровщини Національна поліція

Голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового виконуючого обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Відсьогодні виконуючим обов'язки керівника поліції у Дніпропетровській області по громадській безпеці моїм наказом буде призначений керівник патрульної поліції міста Дніпра Володимир Богоніс. Наказ набирає чинності з 10:00 години ранку", – повідомив Сергій Князєв.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області через сутички 9 травня.

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила, відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - розповів він.

При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий розкритикував дії поліцейських. На його думку, "керівники поліції у Дніпропетровській області показали абсолютну неспроможність керувати ситуацією".

"Ви не розумієте завдань, які стоять перед державою. Ви абсолютно не впоралися зі своєю роботою. "Договорняки", які були 2 травня три роки тому, – ми бачили, чим все це закінчилось. І по аналогічному шляху ви пішли. Ваша роль у цій ситуації була нульова. Абсолютне неволодіння обстановкою", – наголосив Сергій Яровий.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.