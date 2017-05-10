Князєв призначив нового в.о. керівника Національної поліції Дніпропетровщини

Вранці міністр внутрішніх справ України звільнив керівний склад поліції міста та області.
"Відсьогодні виконуючим обов'язки керівника поліції у Дніпропетровській області по громадській безпеці моїм наказом буде призначений керівник патрульної поліції міста Дніпра Володимир Богоніс. Наказ набирає чинності з 10:00 години ранку", – повідомив Сергій Князєв.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області через сутички 9 травня.
"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпропетровської області генерала Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідила, відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - розповів він.
При цьому перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий розкритикував дії поліцейських. На його думку, "керівники поліції у Дніпропетровській області показали абсолютну неспроможність керувати ситуацією".
"Ви не розумієте завдань, які стоять перед державою. Ви абсолютно не впоралися зі своєю роботою. "Договорняки", які були 2 травня три роки тому, – ми бачили, чим все це закінчилось. І по аналогічному шляху ви пішли. Ваша роль у цій ситуації була нульова. Абсолютне неволодіння обстановкою", – наголосив Сергій Яровий.
Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.
В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.DT.UA