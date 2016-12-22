Клімкін повідомив про можливу загибель у берлінському теракті двох українців

Посольство України в Німеччині очікує результатів ДНК-експертизи, що підтверджує особу загиблих.

Жертвами берлінської трагедії могли стати двоє українців

Серед загиблих в результаті теракту на різдвяному ярмарку в Берліні можуть бути двоє українських громадян, заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", в ефірі телеканалу "1+1" міністр заявив, що, на даний момент посольство України в Німеччині очікує результатів ДНК-тестів, які дозволять прояснити цей факт.

За його словами, мова може йти про чоловіка і жінку.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що серед загиблих в результаті теракту в Берліні може бути громадянин України.

Увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхав від 50 до 80 метрів.

Детальніше про теракт в Берліні читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".