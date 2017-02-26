Клімкін не чекає швидкого закінчення російської агресії

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Будь-успіх України як демократичної європейської держави стане ударом по логіці кремлівської політичної системи, вважає глава МЗС.

""Магічних" рецептів по припиненню російської агресії не існує

Боротьба з російською агресією в осяжній перспективі буде продовжуватися, заявив міністр закордонних справ Українив інтерв'ю DT.UA.

За його словами, немає жодного "магічного" рішення, яке змусить Москву припинити зусилля з дестабілізації України.

"Мусимо чесно сказати собі й суспільству: нам усім слід налаштуватися на те, що боротьба з російською агресією триватиме, вона не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Немає жодного магічного способу досягти завтра якоїсь фантастичної угоди, після якої Росія перестане нас дестабілізувати", - підкреслив міністр.

На думку Клімкіна, для Росії будь-який успіх України як демократичної європейської держави стане фундаментальним ударом по логіці кремлівської системи.

"Сказати, що Україна, де реально започаткувалася центральноєвропейська цивілізація, де реально почалося православ'я в Центральній Європі, може бути ефективним європейським і демократичним центром на тлі претензій Росії на те, що нібито є якась паралельна система цінностей, з окремою історичною та державною реальністю, система, що сягає коріннями навіть не в Радянський Союз, а яка повертається до імперського мислення, — для Москви це неможливо. Тому нинішня Росія не припинить послідовних дій з дестабілізації України", - вказує він.

"Слід чітко налаштуватися на те, що ця боротьба триватиме. І вона, як особисто я вважаю, робитиме нас сильнішими. Ну немає якогось магічного рецепта, після якого Росія раптом скаже: добре, йдіть собі спокійно далі, а ми перестали вас дестабілізувати!", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, за минулі три роки жертвами російської агресії стали понад 9,8 тис. українських громадян. За цей же час були поранені близько 23 тис. осіб. Майже 1, 8 млн чоловік стали вимушеними переселенцями.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".