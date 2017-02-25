Клімкін має намір зустрітися з основними кандидатами в президенти Франції, включаючи Ле Пен

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Глава МЗС вважає, що з французькими німецькими правими та лівими, що підтримують Путіна, слід вести жорстку дискусію.

Клімкін хоче надати Ле Пен докази порушення Росією прав людини в Криму Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр закордонних справмає намір найближчим часом відвідати Францію і зустрітися з основними кандидатами в президенти, включаючи кандидата від ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен.

В інтерв'ю DT.UA глава МЗС України заявив, що з усіма учасниками президентських перегонів у Франції слід вести діалог, представляючи їм реальні факти про ситуацію в Україні.

"Я всім кажу: я вважаю, що з Ле Пен треба розмовляти, використовуючи аргументи, у тому числі й емоційні. Ось я вже бачився з Ле Мером, домовився, що поговорю з Фійоном, запросив зустріч із Макроном і Амоном. Але я вважаю, що з усіма потрібно розмовляти і давати їм реальні факти. Звісно, ми всі знаємо, що Росія фінансує Національний фронт, однак подивимося, як його представник відреагує на те, що людей у Криму запихають у психушки, як у радянські часи, що люди пропадають безвісти, що представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій не допускають на півострів. Треба задіяти різні методи впливу", – підкреслив Клімкін.

За словами міністра, він має намір розмовляти навіть з тими політиками, які не сприймають логіки України.

"Ось у Німеччині є ліві, і дехто з них їздив у Донбас. Але це не означає, що ми відмовляємося з ними вести жорстку дискусію. На них треба намагатися тиснути, але тиснути аргументами, фактажем та емоціями, і казати їм: якщо ви це підтримуєте — убивства й катування людей, тоді ви мусите про це заявити в себе в країні. І треба йти в німецькі, французькі та інші медіа й казати: дивіться, що підтримують ці політичні сили! Тоді вони потраплять під громадський пресинг. А то вони позиціюють себе в певному сегменті як борці за щось", – зазначив він.

Глава МЗС констатував, що Україні необхідне продумане стратегічне бачення того, як перебити російську пропаганду, спрямовану на лівий і правий фланги політики європейських країн.

Марін Ле Пен послідовно виступає за визнання Францією анексії Криму РФ. 3 січня ефірі французького телеканалу BFMTV вона заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною",а 17 січня – пообіцяла визнати окупований Крим частиною РФ, а також виступити за зняття з Росії санкцій.

Як повідомлялося раніше, найвищі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".