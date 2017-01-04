Клімкін і Курц погодили посилення СММ ОБСЄ в Донбасі

Глава МЗС України і голова ОБСЄ відвідали Виноградне та Харчовик на лінії розмежування в зоні АТО.

Клімкін і Курц обговорили моніторинг ОБСЄ над неконтрольованj. ділянкою кордону Facebook/Міністерство закордонних справ України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний головаСебастьян Курц під час робочого візиту в Лонецкую область обговорили діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в контексті виконання Мінських домовленостей.

"Сторони прийшли до розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу Місії, в тому числі її технічного оснащення", сказано в повідомленні прес-служби МЗС, розповсюдженому ввечері у вівторок, 3 січня.

Курц заявив про готовність докласти максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Очільники українського МЗС та ОБСЄ зійшлися в думках, що першочерговим заходом повинно стати досягнення стійкого припинення вогню. На думку сторін, цьому має сприяти забезпечення постійного моніторингу з боку ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки російсько-українського державного кордону в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область для обговорення стану імплементації Мінських угод та ситуації в Донбасі.

3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Харчовик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі.