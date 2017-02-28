Кличко знайшов винних в обваленні Шулявського мосту

Рух на Шулявському шляхопроводі відкриють в обмеженому режимі. Двоє чиновників втратили гарні посади.

Кличко вирішив відкрити Шулявський міст та звільнити двох чиновників КМДА

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака, а також голову Солом'янського району Максима Шкуро.

"Підписати це рішення має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення глав районів. Але таке подання на звільнення я йому сьогодні спрямую", – сказав Кличко.

Як повідомляє прес-служба КМДА, кадрові рішення Кличко ухвалив після обвалення частини пішохідної консолі Шулявського шляхопроводу.

Мер Києва сказав, що рух на Шулявському шляхопроводі відкриють в обмеженому режимі. Всі інші шляхопроводи та мости столиці будуть перевірені і визначений їхній технічний стан.

Кличко наголосив, що столична влада отримала висновки експертизи від НВП "Мостовий центр" і Державного дорожнього науково-дослідного інституту.

"Експертиза встановила, що з метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів. Зокрема, обмежити габарит проїзної частини з обох боків споруди на 0,7 м із використанням легких конструкцій; виконувати щоденні огляди конструкції тротуарних консолей на предмет появи тріщин, кренів і нахилів; обмежити рух пішоходів і транспорту під спорудою в прогонах", – зацитував мер результати експертизи.

Кличко наголосив, що на шляхопроводі вже розпочалися роботи з укріплення і сьогодні рух буде відкритий у обмеженому режимі. Окрім того, рух важковагового транспорту через шляхопровід буде заборонений взагалі.

За його словами, всі МАФи в Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, – мають бути демонтовані.

Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. Через аварію обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.