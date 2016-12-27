Кличко спростував плани перевіряти прописку у мешканців Києва

Заступник Кличко озвучив намір звірити кількість тих, хто проживає і прописаний в будинках без лічильників води. Мер міста спростував цю інформацію.

Кличко прокоментував плани по перевірці прописки в Києві КМДА

Столична влада не буде ходити по квартирах і перевіряти прописку людей, що проживають у них, заявив мер столиці

"Це перекручена інформація. Ніхто не буде ходити по квартирах і перевіряти прописку. Наше завдання - зробити так, щоб була справедливість. Є сьогодні чимало скарг, оскільки в багатьох квартирах, де немає лічильників, живе більше людей, аніж зареєстровано в будинку. Вони використовують і водопостачання, теплопостачання, але платять за меншу кількість людей", - повідомив він.

За словами Кличка, зараз розглядаються "різні механізми, що забезпечують справедливу оплату за комунальні послуги".

Напередодні прес-служба КМДА озвучила заяву заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, згідно з якою влада Києва планує розпочати перевірки для встановлення реально проживаючих в квартирах. За його словами, перевірки будуть здійснюватися в контексті споживання мешканцями гарячої та холодної води в квартирах, де відсутні прилади обліку.

"Для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги будуть проведені перевірки приміщень і, у результаті виявлених порушень киянам буде пропонуватися механізм розрахунку за фактично спожиту холодну та гарячу воду", - говорилося в повідомленні прес-служби КМДА.