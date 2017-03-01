Кличко розпорядився побудувати міст від Володимирської гірки до Арки

Ідея виділити гроші на глибоку реконструкцію Володимирської гірки неодноразово виникала у київської влади, але поки залишалася нереалізованою.

Володимирська гірка скоро змінить свій вигляд Василь Артюшенко, DT.UA

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" (Арка "дружби народів") і "".

Як повідомляє прес-служба КМДА, замовником робіт визначено КП "Інженерний центр", якій доручено одержати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну організації для виконання робіт, отримати дозволи Міністерства культури Департаменту культури КМДА, а також Міністерства екології та природних ресурсів на проведення робіт.

Фінансування робіт буде виконуватися у відповідності з Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.

У серпні 2016 року мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани побудувати в Гідропарку гігантське колесо огляду. "У Лондоні є колесо огляду – London Eye. І в Києві має бути як мінімум таке, як в Лондоні. Я хотів би зробити з Гідропарку "український Діснейленд", - сказав Кличко.