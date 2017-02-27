Кличко пояснив обвалення Шулявського мосту "втомою від часу" та порушеннями правил експлуатації

Мер висловив впевненість, що реконструкція шляхопроводу буде проведена найближчим часом.

Кличко забув, що Шулявський шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році Кадр/YouTube

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що Шулявський шляхопровід, який частково обвалився ввечері в понеділок, 27 лютого, не був визнаний аварійним.

"Аварійним він визнаний не був. Він втомився від часу, з одного боку. З іншого - були порушені норми експлуатації, під мостом стояли МАФи, була пожежа. Це внаслідок порушення правил експлуатації", – повідомив міський голова в ефірі телеканалу "112. Україна".

Як повідомляло DT.UA, Шулявський шляхопровід був визнаний аварійним ще у 2013 році, його реконструкція була перенесена на 2015 рік, але так і не відбулася.

Кличко висловив упевненість, що реконструкція шляхопроводу буде проведена найближчим часом.

Мер столиці уточнив, що рух по мосту буде перекрито до завершення всебічної діагностики.

"До того моменту, поки не буде проведено обстеження, ми не будемо запускати транспорт", – пояснив Кличко. Він також додав, що за результатами перевірки буде прийнято рішення про обмеження або повне перекриття руху по шляхопроводу.

"Зараз ми опрацьовуємо рішення на той випадок, що міст буде перекрито. Ми знаємо, що рух по вулиці Теліги дуже завантажений і для цього зараз розробляються об'їзні маршрути", – запевнив міський голова.

Кличко пообіцяв, що до 6:00 ранку вівторка влада столиці володітиме детальнішою інформацією про можливість відновлення руху пошкодженим шляхопроводом.

Нагадаємо, увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом.

Через аварію обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу проводилася близько 30 років тому.