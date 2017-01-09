Кличко наказав за ніч очистити Київ від снігу

До вівторка, коли почнеться робочий тиждень, вулиці, магістралі, тротуари столиці повинні бути очищені від снігу.

Київських комунальників змусять працювати вночі Київавтодор

Мер Києва Віталій Кличко провів нараду з главами районів, керівництвом "Київавтодору", "Київпастрансу", "Київтранспарксервісу" та керівниками районних ШЕУ щодо ефективності прибирання столиці від снігу, повідомляє прес-служба КМДА.

"Я вночі перевіряв, як у нас відбувається прибирання снігу зі столичних вулиць. Комунальники працюють. Але, оскільки я виїхав на перевірку без попередження, побачив і проблеми, які є в роботі", – зазначив Кличко.

Також він акцентував увагу всіх комунальних служб на тому, що обов'язково мають бути прибрані переходи біля зупинок громадського транспорту, тротуари. І що в особливо посиленому режимі повинні відбуватися роботи з прибирання наступної ночі.

"У вівторок Київ повинен повернутися до звичного життя. Це – завдання для кожного з вас", – звернувся до керівників комунальних служб мер столиці.

Раніше прес-служба "Київавтодору" повідомила, що у прибиранні снігу в Києві задіяні майже 60 бригад з ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки.

На 9 січня прогнозується в центральних областях сніг, в східних - сніг з дощем. В західних областях сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 7-12 градусів морозу.