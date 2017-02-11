Кличко хоче побудувати два сміттєпереробних заводи

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Ситуація на столичному сміттєвому полігоні критична.

Кличко боїться повторення львівського досвіду КМДА

Київська мерія веде переговори з інвесторами щодо будівництва сучасних заводів по сортуванню і переробці сміття , повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми зараз ведемо переговори про те, щоб побудувати два таких комбінати. Один - ближче до Києва, а інший - на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація дуже критична. В жодному разі ми не хочемо потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів", - заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, переговори з інвесторами повинні завершитися до кінця року. "Після цього нам потрібно буде 1,5-2 роки для того, щоб заводи почали працювати", - заявив Кличко.

Київський мер також заявив, що в планах міста модернізація заводу "Енергія", щоб знизити кількість шкідливих викидів в районі Харківського масиву.

Як повідомлялося, Львів отримав земельну ділянку під будівництво сміттєпереробного комплексу.