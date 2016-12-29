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Київську станцію метро "Петрівка" пропонують перейменувати на "Почайну"

29 грудня в 16:41

Замість імені організатора Голодомору станція буде носити ім'я річки, в якій князь Володимир хрестив Київську Русь.

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З карти Києва зникне ім'я комуністичного вовкулака Петровського
Андрій Товстиженко, ZN.UA
У Київській міській раді пропонують перейменувати станцію метро "Петрівка" на "Почайну", повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Як наголошується в повідомленні, для метрополітену зміна назв - не новинка. За 56 років роботи вже перейменовано 13 станцій, причому одна двічі (Площа Калініна - площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності).

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Почайна – річка на Подолі, впадала в Дніпро, у колони Магдебурзького права, зараз майже зникла. У Києві річка відома як місце хрещення Русі князем Володимиром.

Станція метро "Петрівка" зараз носить ім'я Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору в Україні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги метро Петрівка Володимир
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