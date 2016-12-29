Київську станцію метро "Петрівка" пропонують перейменувати на "Почайну"

Замість імені організатора Голодомору станція буде носити ім'я річки, в якій князь Володимир хрестив Київську Русь.

З карти Києва зникне ім'я комуністичного вовкулака Петровського Андрій Товстиженко, ZN.UA

У Київській міській раді пропонують перейменувати станцію метро "Петрівка" на "Почайну", повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Як наголошується в повідомленні, для метрополітену зміна назв - не новинка. За 56 років роботи вже перейменовано 13 станцій, причому одна двічі (Площа Калініна - площа Жовтневої революції - Майдан Незалежності).

Почайна – річка на Подолі, впадала в Дніпро, у колони Магдебурзького права, зараз майже зникла. У Києві річка відома як місце хрещення Русі князем Володимиром.

Станція метро "Петрівка" зараз носить ім'я Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору в Україні.