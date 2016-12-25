"Київський метрополітен" відновив рух поїздів на двох станціях

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При розборі згорілих конструкцій складів рятувальники виявили обгорілий жіночий труп.

Станції "Лісова" і "Чернігівська" знову відкриті для поїздів і пасажирів Ольга Кононенко, ZN.UA

Рух поїздів на станціях"Лісова" і "Чернігівська" відновлено після загоряння складів секонд-хенду поруч із "Даринком", повідомили на сторінці "Київського метрополітену" в Facebook.

"Друзі! Ми повністю відновили рух по червоній гілці. "Чернігівська" і "Лісова" відкриті для пасажирів", - повідомили співробітники прес-служби відомства.

Разом із тим на місці пожежі рятувальники виявили сильно обгорілий жіночий труп, розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна" керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.

"Під час гасіння пожежі і розбору згорілих конструкцій в туалеті, як і повідомляли свідки, було виявлено сильно обгоріле тіло жінки. Тіло ще знаходиться там, тому що роботи по ліквідації пожежі ще ведуться. Остаточну інформацію про кількість жертв ми зможемо повідомити тільки після повної ліквідації пожежі", - зазначила вона.

На місці пожежі працює 22 одиниці основної та спеціальної пожежорятувальної техніки і 92 людини особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в Києві. Роботи по ліквідації наслідків пожежі тривають.

Як повідомлялося раніше, пожежа спалахнула в районі станції метро "Лісова" на східній околиці Києва. Площа пожежі, за словами керівника прес-служби ГУ ДСНС України в Києві Світлани Водолаги, становила дві тисячі квадратних метрів.

Раніше співробітники "Київського метрополітену" повідомляли про сильне пошкодження силового електрообладнання на станції метро "Лісова", і збиралися закрити її на невизначений термін.