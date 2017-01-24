"Київський метрополітен" не збирається змінювати інтервал руху поїздів

У компанії поки не знають, чи позначиться подорожчання електроенергії на вартості проїзду.

Київське метро не буде змінювати графік поїздів Василь Артюшенко, DT.UA

Графік руху поїздів у київському метро залишиться незмінним, інтервали руху не будуть збільшені, повідомила прес-служба комунального підприємства " Київський метрополітен ".

"Електроенергія дійсно подорожчала втричі, але поки у нас немає інформації, чи позначиться це на тарифи за проїзд у метрополітені. Але інтервали руху поїздів на лініях точно не зміняться. У нас є традиційні зміни у графіках руху поїздів: зимовий і літній періоди. На осінь ми скорочуємо інтервал між поїздами на 20-30 секунд, оскільки великий пасажиропотік, а на літо робимо інтервали довше, оскільки знімаємо вагони на ремонт, поки більшість киян відпочивають і пасажиропотік невеликий. Про ці зміни в графіках роботи метрополітену ми регулярно інформуємо городян і гостей столиці", – повідомили в прес-службі метрополітену.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація, що "Київський метрополітен" збільшує інтервал руху поїздів через подорожчання електроенергії.

Раніше в прес-службі підприємства повідомили, що витрати комунального підприємства "Київський метрополітен" на оплату електроенергії в 2017 році збільшаться в 2,8 рази в порівнянні з 2016 роком – до 607,9 мільйона гривень. У 2016 році компанія збільшила витрати на електроенергію порівняно з 2015 роком на 60,3% – до 220,1 мільйона гривень.

Як повідомлялося, київський метрополітен з 16 грудня почне відмову від жетонів.