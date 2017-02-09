Київські велосипедисти в п'ятницю поїдуть на роботу на велосипеді

Акцію "На велосипеді на роботу" проведуть в умовах майже двадцатиградусних морозів.

Велосипедистам мороз не поміха

Асоціація велосипедистів Києва пропонує відзначити зимовий день "На велосипеді на роботу" велопробігом до місця роботи, повідомляється на сторінці асоціації в Facebook.

"Люди з різних країн по всьому світу вибирають велосипед як вид транспорту, щоб доїхати на роботу. Ми вважаємо, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року. Тому закликаємо місто до створення велосипедної інфраструктури та утримання доріг взимку в чистому стані.

Для тих, хто хоче зустріти цей ранок у велосипедному колі, перед роботою зустрічаємося на Майдані Незалежності біля Лядських воріт. Подивимося, скільки в Києві зимових байктуворкерів!", - повідомили в асоціації.

Учасникам акції пропонують взяти термоси з кавою/чаєм і до чаю з розрахунку "для себе і друга". Група спілкується з 08:00 до 09:30, після чого виїжджає кожен за своїм маршрутом.

"Заохочуйте друзів, сусідів і колег приєднуватися. Домовляйтеся про місце зустрічі і збирайте невеликі групи. Приїжджайте всім офісом на роботу на велосипедах. Їхати разом - завжди веселіше і безпечніше", - заявляють в асоціації.

Всесвітня акція – Зимовий День "На велосипеді на роботу" проходить 10 лютого у всьому світі.