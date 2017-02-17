Київські ТЕЦ перейшли на економний режим – Кличко

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В такому режимі вугілля вистачить на 50 днів.

Кличко перевів ТЕЦ в режим економії

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевести ТЕЦ міста на економний режим роботи через складну ситуацію в енергетиці, заявив він в ефірі телеканалу "Київ", передає прес-служба КМДА.

За його даними, запаси вугілля на ТЕЦ "Єврореконструкція" складають 25 тис. тонн. "У нормальному режимі роботи, не економлячи, цього вистачить майже на місяць", - сказав Кличко.

Кличко доручив перевести ТЕЦ на економний режим роботи через складну ситуацію в енергетиці. ТЕЦ задіяли парові котли, що працюють на вугіллі, і водогрійні котли, що працюють на природному газі.

"В такому режимі тих запасів вугілля, які є, вистачить на 50 днів. Киянам не потрібно хвилюватися. Загрози для міста Києва немає. Ситуація під контролем. Не потрібно панікувати і поширювати чутки", - запевнив Кличко.

Як повідомлялося, надзвичайні заходи в енергетиці України вступили в дію з 17 лютого. Рішенням Кабміну передбачено застосування графіків погодинного відключення електроенергії її кінцевим споживачам.