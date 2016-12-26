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Київська влада планує рейди для виявлення нелегальних мешканців

26 грудня в 17:24

Звірка зареєстрованих в квартирі і тих, хто реально проживає, буде проводиться в будинках без лічильників гарячої та холодної води.

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Влада Києва вирішила знайти всіх, хто приїхав до Киїєва і нелегально п'є воду без лічильника
Андрій Товстиженко, ZN.UA
Влада Києва планує розпочати перевірки для встановлення тих, хто реально проживає у квартирах, повідомляє прес-служба КМДА.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, перевірки будуть здійснюватися в контексті споживання мешканцями гарячої та холодної води в квартирах, де відсутні прилади обліку.

Мова йде про випадки зловживань з боку споживачів, коли кількість зареєстрованих у квартирі не відповідає кількості тих, хто фактично проживає, зазначили в прес-службі.

"Для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги будуть проведені перевірки приміщень і, у результаті виявлених порушень, киянам буде пропонуватися механізм розрахунку за фактично спожиту холодну та гарячу воду", - йдеться в повідомленні.

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Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що оплата за опалення в будинках без лічильників буде здійснюватися за середніми показниками будинків з лічильниками.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, в Україні фактично провалена програма встановлення загальнобудинкових лічильників теплової енергії, і звинуватив в цьому місцеву владу та підприємства теплоенергетики.

За матеріалами: DT.UA
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Теги лічильник квартира
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