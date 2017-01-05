Київська влада має намір побудувати на Володимирській гірці пішохідний міст

Пішохідний міст дозволить об'єднати і зробити більш доступними пішохідні маршрути в центрі Києва.

Містобудівні плани Кличка можуть торкнутися Володимирської гірки Василь Артюшенко, DT.UA

Влада Києва має намір побудувати пішохідний міст, який з'єднаєз аркою "дружби народів", повідомив народний депутат з фракції БПП, радник мера столиці Дмитро Білоцерківець.

"Віталій Кличко представив новий проект, який спрямований розвивати туристичний потенціал за рахунок об'єднання пішохідних маршрутів. Мова йде про будівництво пішохідного моста, який з'єднає Арку Дружби Народів і Володимирську гірку", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, "вже проведено ряд зустрічей з потенційними інвесторами щодо розвитку канатної дороги, яка буде єднати лівий і правий берег, а центральним вузлом проекту буде Гідропарк, Труханів острів".

У серпні мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани побудувати в Гідропарку гігантське колесо огляду. "У Лондоні є колесо огляду – London Eye. І в Києві має бути як мінімум таке, як в Лондоні. Я хотів би зробити з Гідропарку "український Діснейленд", - сказав Кличко.