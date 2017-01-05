Київська влада має намір побудувати на Володимирській гірці пішохідний міст

Пішохідний міст дозволить об'єднати і зробити більш доступними пішохідні маршрути в центрі Києва.
"Віталій Кличко представив новий проект, який спрямований розвивати туристичний потенціал за рахунок об'єднання пішохідних маршрутів. Мова йде про будівництво пішохідного моста, який з'єднає Арку Дружби Народів і Володимирську гірку", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
За його даними, "вже проведено ряд зустрічей з потенційними інвесторами щодо розвитку канатної дороги, яка буде єднати лівий і правий берег, а центральним вузлом проекту буде Гідропарк, Труханів острів".
У серпні мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани побудувати в Гідропарку гігантське колесо огляду. "У Лондоні є колесо огляду – London Eye. І в Києві має бути як мінімум таке, як в Лондоні. Я хотів би зробити з Гідропарку "український Діснейленд", - сказав Кличко.DT.UA