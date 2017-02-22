Київрада визнала котів частиною екосистеми столиці

Котам дозволять жити в підвалах будинків міста.

Київські коти отримають право жити в підвалах

Комісія з питань ЖКГ Київської міської ради підтримала петицію про визнання котів частиною екосистеми Києва, повідомляється на сайті Київради.

Автор звернення Вікторія Кирилюк зазначає, що в столиці спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замуровування котів у підвальних приміщеннях житлових будинків.

"З метою захисту тварин від такого жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва та заборонити їх безпричинний вилов і вбивства", - зазначає автор ініціативи. За його словами, також слід дозволити котам вільно жити і пересуватися в підвалах, горищах та в інших місцях їх постійного перебування, так як вони виконують вкрай важливу функцію природного дератизацію - знищення гризунів.

На комісії з питань житлово-комунального господарства депутати також заслухали альтернативну точку зору мешканців Дніпровського району. Представники кількох будинкових кооперативів проти того, щоб безпритульні тварини безперешкодно проживали на дахах і в підвалах, адже вони можуть бути носіями низки небезпечних хвороб і провокувати алергічні реакції.

"Ми живемо у великому місті. Хтось виступає за, хтось проти. Нам потрібно завжди шукати компроміси і знаходити рішення, які б влаштовували обидві сторони. Всі питання, які відбуваються в місті, надзвичайно важливі. І якщо є підтримка суспільства тієї чи іншої петиції, ми не можемо залишатися осторонь. Тому профільні комісії повинні розглянути звернення про визнання котів частиною екосистеми Києва і намітити план дій ", - підкреслив мер Києва Віталій Кличко.

Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу підтримала електронне звернення і доручила виконавчому органу Київради (КМДА) розробити цілісну програму реалізації петиції. Уявити її повинні вже через місяць. Також свій висновок повинні надати фахівці з дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, петиція "Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва, дозволити їм вільно жити в підвалах, горищах та в інших місцях їх постійного перебування і знищувати гризунів" набрала 10 117 голосів і була прийнята до розгляду.