Київрада відмовилася перейменувати проспект Ватутіна на честь Шухевича

У Київраді не вистачило голосів, щоб перейменувати проспект на честь головнокомандувача Української повстанської армії.
Під час голосування в президії був присутній міський голова Києва Віталій Кличко.
Секретар Київради Володимир Прокопів так прокоментував рішення:
"Шухевич є героєм, і вулиця його імені повинна бути в столиці. Чи було на часі зараз це голосування? Мабуть, ні. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому таке рішення буде прийняте".
Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) у 1943-1950 роках. Загинув у бою з співробітниками МДБ у 1950 році. Детальніше про Романа Шухевича читайте в матеріалі "Дзеркала тижня. Україна" Українська Повстанська Армія: 70 років самотності.
Генерал Червоної армії Микола Ватутін був поранений вояками УПА у Волинській області в лютому 1944 року, після чого помер у київському госпіталі в квітні того ж року. Детальніше про обставини смерті Ватутіна читайте в матеріалі "Дзеркала тижня" Чому не врятували генерала Ватутіна.DT.UA