Київрада відмовилася перейменувати проспект Ватутіна на честь Шухевича

У Київраді не вистачило голосів, щоб перейменувати проспект на честь головнокомандувача Української повстанської армії.

Фракція Петра Порошенка в Київраді і Віталій Кличко вирішили, що в Києві не буде проспекту Шухевича volynnews.com

Київська міська рада не змогла прийняти рішення про перейменування проспекту генерала Ватутіна на честь Романа Шухевича. Відповідний проект підтримав лише 41 депутат.

Під час голосування в президії був присутній міський голова Києва Віталій Кличко.

Секретар Київради Володимир Прокопів так прокоментував рішення:

"Шухевич є героєм, і вулиця його імені повинна бути в столиці. Чи було на часі зараз це голосування? Мабуть, ні. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому таке рішення буде прийняте".

Роман Шухевич - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА) у 1943-1950 роках. Загинув у бою з співробітниками МДБ у 1950 році. Детальніше про Романа Шухевича читайте в матеріалі "Дзеркала тижня. Україна" Українська Повстанська Армія: 70 років самотності.

Генерал Червоної армії Микола Ватутін був поранений вояками УПА у Волинській області в лютому 1944 року, після чого помер у київському госпіталі в квітні того ж року. Детальніше про обставини смерті Ватутіна читайте в матеріалі "Дзеркала тижня" Чому не врятували генерала Ватутіна.