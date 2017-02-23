Київрада відібрала 8 га землі в Києві у музиканта Яна Табачника

Акордеоніст був близьким до Партії регіонів.

В улюбленого акордеоніста Януковича відібрали київську землю Київської міської ради розірвали договір з громадською організацією "Міжнародний творчий центр Яна Табачника" на оренду земельної ділянки в Києві на Дніпровській набережній, повідомила прес-служба Київради.

Відповідну земельну ділянку площею 8,15 га рішенням Київради у 2003 році було передано "Міжнародному творчому центру Яна Табачника" в довгострокову оренду строком на 25 років для будівництва, експлуатації та обслуговування елітарного клубу "Честь маю".

"Дане рішення не враховувало висновків Державного управління екології та природних ресурсів і не задовольняло норми Водного та Земельного кодексів України. У відповідності з цим Київрада в 2005 році скасувала попереднє рішення і зобов'язала Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації припинити договір оренди відповідної земельної ділянки... Проте в 2008 році, згідно з наступного рішення, землю знову віддали в оренду "Міжнародного творчого центру Яна Табачника", - йдеться в повідомленні.

У Київраді вважають, що таке рішення перешкоджало реалізації планів територіальної громади Дарницького району по створенню на цій ділянці парку "Берковщина". У зв'язку з чим Київрада і розірвала відповідний договір оренди. Рішення підтримали 79 депутатів.

Акордеоніст і композитор Ян Табачник був народним депутатом трьох скликань від Партії регіонів.