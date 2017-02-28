"Київпастранс" змінив тролейбусні маршрути через обвал мосту

Змінюються маршрути №№ 7, 22, 27, 30, 42.

Шулявський міст став причиною зміною маршрутів тролейбусів

У зв'язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42, повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Зокрема, тролейбусний маршрут №7 "вул. Чорнобильська - ст. м "Шулявська" продовжено до Повітрофлотського шляхопроводу. Тролейбусний маршрут №22 "вул. Ольжича - Аеропорт "Київ" організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівській; від Міжнародного аеропорту "Київ" до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №30 "вулиця Милославська - вул. Кадетський Гай" організується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівській, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу. Тролейбусний маршрут №27 "Залізнична станція "Київ-Волинський" - ст. м. Петрівка" організується на двох ділянках: від ст. м "Петрівка" до вул. Дегтярівській, від Залізничної станції Київ-Волинський до Індустріального шляхопроводу.

Тролейбусний маршрут №42 "Ст. м. "Либідська - вул. Дегтярівська" курсуватиме до Індустріального шляхопроводу. Також, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті №3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.

Як повідомлялося, сьогодні в Києві обвалилася частина Шулявського мосту.